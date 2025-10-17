БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Норис бе най-бърз в единствената тренировка в Остин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Предстои квалификацията за спринта от 00:30 ч. българско време.

Ландо Норис
Снимка: БТА
Слушай новината

Пилотът на Макларън Ландо Норис беше най-бърз в единствената тренировка преди Гран при на САЩ във Формула 1. Претендентът за титлата, който през миналия сезон стартира от първа позиция в Остин, даде най-добро време от 1:33.294 минути.

Нико Хюлкенберг от тима на Заубер завърши на изненадваща втора позиция, на 0.255 секунди след великобританеца. Трети се нареди лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри от Макларън. Австралиецът изостана на 0.279 секунди след своя съотборник Норис.

Бившият първенец Фернандо Алонсо с Астън Мартин финишира с четвърто време, а настоящият шампион Макс Верстапен остана пети.

В събота ще се проведе спринтово състезание за четвърти път през кампанията, като квалификацията започва тази нощ от 00:30 ч, а състезанието за Голямата награда на САЩ е ден по-късно.

Оскар Пиастри има 22 точки аванс пред Ландо Норис на върха в класирането при пилотите.

#Формула 1 сезон 2025 #Гран При на САЩ #Ландо Норис #Макларън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
2
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
3
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
4
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
5
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
6
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
6
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...

Още от: Формула 1

Люис Хамилтън заяви, че конете са "следващото нещо", с което иска да се занимава
Люис Хамилтън заяви, че конете са "следващото нещо", с което иска да се занимава
Джордж Ръсел и Кими Антонели ще карат за Мерцедес и през следващия сезон Джордж Ръсел и Кими Антонели ще карат за Мерцедес и през следващия сезон
Чете се за: 01:15 мин.
Джордж Ръсел спечели Гран при на Сингапур, Макларън защити титлата си при конструкторите Джордж Ръсел спечели Гран при на Сингапур, Макларън защити титлата си при конструкторите
Чете се за: 02:22 мин.
Ръсел ще потегли от полпозишън за Гран при на Сингапур Ръсел ще потегли от полпозишън за Гран при на Сингапур
Чете се за: 00:57 мин.
Верстапен с най-добро време в последната тренировка преди Гран при на Сингапур Верстапен с най-добро време в последната тренировка преди Гран при на Сингапур
Чете се за: 00:45 мин.
Оскар Пиастри без конкуренция във втората тренировка в Сингапур Оскар Пиастри без конкуренция във втората тренировка в Сингапур
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР) Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ