БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Норис направи нова крачка към световната титла под дъжда в Лас Вегас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Гран при на Лас Вегас е утре сутрин от 06:00 часа българско време. 

Ландо Норис
Снимка: БТА
Слушай новината

Лидерът в класирането при пилотите във Формула 1 Ландо Норис спечели полпозишън за Гран при на Лас Вегас, 21-о от 24 състезания в световния шампионат, а съотборникът му от Макларън и най-близък съперник за титлата Оскар Пиастри завърши пети в дъждовното време в САЩ.

Настоящият световен шампион от Ред Бул Макс Верстапен, трети в класирането и на 49 точки от лидера, се присъедини към британеца на първа редица, но беше с 0.323 сек. по-бавен.

Норис, който не може да си осигури титлата в Лас Вегас, води пред австралиеца Пиастри с 24 точки и ще се стреми към трета поредна победа утре рано сутринта на уличната писта, където Макларън се очакваше да изостава.

Полпозишънът е седми за Норис за сезона, изравнявайки постижението на Верстапен, като последните седем състезания бяха спечелени от тази позиция.

Испанецът Карлос Сайнц се класира на трето място с Уилямс, а миналогодишният победител в Лас Вегас Джордж Ръсел завърши четвърти с Мерцедес.

Новозеландецът Лиъм Лоусън остана шести с Рейсинг Булс, следван от Фернандо Алонсо с Астън Мартин и съотборника му в РБ Исак Хаджар. Топ 10 затвориха Шарл Льоклер с Ферари и Пиер Гасли с Алпин.

Люис Хамилтън от Ферари, който обикновено се представя отлично при мокри условия, ще стартира последен на уличната писта. Седемкратният шампион нямаше късмет, тъй като той кара със заклещен конус в предната част на неговата кола, а в края на финалната си обиколка беше хванат и от жълти флагове.

Иначе по-рано през нощта Джордж Ръсел беше най-бърз в последната свободна тренировка, изпреварвайки Макс Верстапен и Александър Албон.

Гран при на Лас Вегас е утре сутрин от 06:00 часа българско време.

#Формула 1 сезон 2025 #Гран при на Лас Вегас #Ландо Норис #Макларън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
2
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
3
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
4
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Украйна - на 28 крачки от мира?
5
Украйна - на 28 крачки от мира?
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
6
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Формула 1

Мик Шумахер се раздели с Алпин
Мик Шумахер се раздели с Алпин
Проблем с асфалта сложи преждевременен край на втората тренировка преди Гран при на Лас Вегас Проблем с асфалта сложи преждевременен край на втората тренировка преди Гран при на Лас Вегас
Чете се за: 02:37 мин.
Хамилтън за сезона си във Ферари: Пълен кошмар, който се повтаря отново и отново Хамилтън за сезона си във Ферари: Пълен кошмар, който се повтаря отново и отново
Чете се за: 01:37 мин.
Макс Верстапен: Трябва да бъдем реалисти, загубихме твърде много точки в началото на сезона Макс Верстапен: Трябва да бъдем реалисти, загубихме твърде много точки в началото на сезона
Чете се за: 01:30 мин.
Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло
Чете се за: 02:25 мин.
Ландо Норис с полпозишън в Бразилия Ландо Норис с полпозишън в Бразилия
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали 50 л/кв.м
Пороен дъжд и градушка в Петрич: За денонощие в района са паднали...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
Манол Пейков: Новият бюджет показва, че държавата е овладяна
Чете се за: 04:07 мин.
Политика
Румен Петков: Мирът в Украйна, сигурността на горивото и социалните...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продължават протестите срещу разширяването на зоните за паркиране в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ