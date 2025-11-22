Норис направи нова крачка към световната титла под дъжда в Лас Вегас

Лидерът в класирането при пилотите във Формула 1 Ландо Норис спечели полпозишън за Гран при на Лас Вегас, 21-о от 24 състезания в световния шампионат, а съотборникът му от Макларън и най-близък съперник за титлата Оскар Пиастри завърши пети в дъждовното време в САЩ.

Настоящият световен шампион от Ред Бул Макс Верстапен, трети в класирането и на 49 точки от лидера, се присъедини към британеца на първа редица, но беше с 0.323 сек. по-бавен.

Норис, който не може да си осигури титлата в Лас Вегас, води пред австралиеца Пиастри с 24 точки и ще се стреми към трета поредна победа утре рано сутринта на уличната писта, където Макларън се очакваше да изостава.

Полпозишънът е седми за Норис за сезона, изравнявайки постижението на Верстапен, като последните седем състезания бяха спечелени от тази позиция.

Испанецът Карлос Сайнц се класира на трето място с Уилямс, а миналогодишният победител в Лас Вегас Джордж Ръсел завърши четвърти с Мерцедес.

Новозеландецът Лиъм Лоусън остана шести с Рейсинг Булс, следван от Фернандо Алонсо с Астън Мартин и съотборника му в РБ Исак Хаджар. Топ 10 затвориха Шарл Льоклер с Ферари и Пиер Гасли с Алпин.

Люис Хамилтън от Ферари, който обикновено се представя отлично при мокри условия, ще стартира последен на уличната писта. Седемкратният шампион нямаше късмет, тъй като той кара със заклещен конус в предната част на неговата кола, а в края на финалната си обиколка беше хванат и от жълти флагове.

Иначе по-рано през нощта Джордж Ръсел беше най-бърз в последната свободна тренировка, изпреварвайки Макс Верстапен и Александър Албон.

Гран при на Лас Вегас е утре сутрин от 06:00 часа българско време.