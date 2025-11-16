БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Норвегия лети към световното след перфектни квалификации

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Запази

Скандинавците нанесоха втора загуба на Италия и си подпечатаха първо класиране на първенството на планетата от 1998 г. насам.

Национален отбор на Норвегия по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

28 години по-късно, Норвегия отново ще играе на световно първенство по футбол. Селекцията на Стале Солбакен продупчи билета си за шампионата на планетата догодина в САЩ, Канада и Мексико, след като не само не допусна 9 гола срещу Италия, а дори постигна втора победа срещу този съперник в група I на пресявките в зона Европа, този път с 4:1 насред "Сан Сиро".

Скандинавците завършват кампанията си в квалификациите с впечатляващите 8 победи от 8 мача и голова разлика от 37:5.

За момчетата на Дженаро Гатузо пък остава надеждата да се класират за Мондиал 2026 през баражите. Италианците, които финишираха с 16 точки в групата, не са се класирали на световно първенство от 2014 г. насам.

С оглед почти невъзможната задача за "Скуадра адзура", домакините се нуждаеха от силно начало под проливния дъжд на "Сан Сиро". Точно това се случи в 11-ата минута, когато Юлиан Риерсон сбърка в близост до наказателното си поле, Федерико Димарко и Матео Ретеги комбинираха, а левият уингбек на Интер намери съотборника си на клубно ниво Франческо Пио Еспозито, който се разписа във втори пореден мач на Италия.

Италианците тотално неутрализираха норвежката звезда Ерлинг Холанд през първата част и на няколко пъти се доближиха до това да удвоят аванса си, но се оттеглиха на почивката при резултат 1:0. По-запомнящото се събитие през първите 45 минути бе жълтия картон на селекционера Дженаро Гатузо, който не успя да сдържи нервите си заради съдийско решение.

"Скуадра адзура" не успя да пренесе устрема си през второто полувреме и скандинавците започнаха да поглеждат по-смело към вратата на съперника. В 63-ата минута Норвегия стигна до изравнителното попадение, след като Антонио Нуса напредна около 20 метра с топката в крака и след това прати мощен шут, с който матира Джанлуиджи Донарума.

И макар че Холанд бе сравнително тих тази вечер, в 78-ата минута суперзвездата на Манчестър Сити отбеляза редовния си гол, за да донесе пълния обрат на гостите. Съотборникът му на клубно ниво Оскар Боб центрира към него, а нападателят нанесе безмилостно воле, което тотално срути италианците, защото само минута по-късно Ерлинг Холанд отново се разписа във вратата на Донарума. Боб пресече подаване на Алесандро Бастони и изведе Мортен Торсби на дясното крило, който намери с лекота тарана в наказателното поле, а той нямаше как да сбърка от такова близко разстояние.

Влезлият като резерва Йорген Странд Ларсен вгорчи още повече вкуса на Италия с четвърти гол в третата минута на добавеното време.

В другия мач от група I Израел победи Молдова у дома, също с 4:1. Гостите останаха с човек по-малко още в 18-ата минута, което отвори вратите за възпитаниците на Ран Бен Симон да завършат кампанията си в световните квалификации с успех.

Израел остава на трето място с 12 точки, а Молдова е на последната позиция с 1 единствен пункт.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Молдова по футбол #Национален отбор на Израел по футбол #Национален отбор на Норвегия по футбол #Национален отбор на Италия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
1
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
2
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
3
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
4
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
6
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Европейски футбол

Англия завърши квалификациите със 100%-ов актив и нито един допуснат гол
Англия завърши квалификациите със 100%-ов актив и нито един допуснат гол
Украйна се пребори с Исландия за място в плейофите на Мондиал 2026 Украйна се пребори с Исландия за място в плейофите на Мондиал 2026
Чете се за: 03:42 мин.
Габриел Магаляеш е освободен от лагера на Бразилия Габриел Магаляеш е освободен от лагера на Бразилия
Чете се за: 01:22 мин.
Съдия №1 на Дания ще ръководи последния мач на България в световните квалификации Съдия №1 на Дания ще ръководи последния мач на България в световните квалификации
Чете се за: 03:07 мин.
Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте мача България - Грузия на 18 ноември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Александър Димитров: Турция няма да ни подцени Александър Димитров: Турция няма да ни подцени
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари? Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ