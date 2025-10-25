Норвежкият крал Харалд се пошегува с документален филм за дъщеря му

Норвежкият крал Харалд Пети приема полемиките около документалния филм на "Нетфликс" за дъщеря му принцеса Марта Луис и за съпруга ѝ – самопровъзгласилия се шаман Дурек Верет, с чувство за хумор, пише ДПА.

"Забелязахме определено внимание към филма тази година", каза 88-годишният монарх на гала вечеря за членовете на норвежкия парламент в Кралския дворец в Осло.

Разглежда се вариант за продължение, като най-добрата идея за заглавието му засега е "Кралят минута по минута", пошегува се Харалд пред усмихващите се законодатели.

Той каза, че не може да обещае, че продължението ще бъде особено бунтарско, правейки паралел със заглавието на документалния филм за Марта Луис – "Кралски бунтари", но добави, предизвиквайки смеха на всички двеста гости: "Все още мисля, че може да стигне до много хора, защото може да има и сънотворен ефект".

Харалд е известен в Норвегия с чувството си хумор, но също и със своите адекватни изказвания по сериозни теми. Марта Луиз е най-голямото му дете и сестра на престолонаследника принц Хокон.

През 2024 г. Марта Луис се омъжи за Верет, който е американски гражданин, на пасторалния фиорд Гайрангерфьорден. След това през септември 2025 г. "Нетфликс" пусна документалния филм "Кралски бунтари: необикновена любовна история". Тя проследява пътя им до сватбата, както и много други детайли, свързани с принцесата и нейния съпруг шаман, което предизвика дискусии в страната.

Снимки: БГНЕС, архив

Освен всичко друго булката и младоженецът бяха критикувани, че са продали на чужда медия ексклузивни снимки и правата на филма за сватбената церемония и празничния прием.

Кралското семейство обвинява двойката, че Марта Луис продължава да се титулува "принцеса" и да използва връзките си с двора в Осло за комерсиални цели, нарушавайки споразумение, според което това им е забранено.