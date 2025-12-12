БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 4500 метра височина: Парашутист оцеля, след като се оплете в опашката на самолета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Фъргюсън успял да пререже 11 въжета, което му позволило да се освободи и да се приземи благополучно

На 4500 метра височина: Парашутист оцеля, след като се оплете в опашката на самолета
Снимка: БТА
Австралийски следователи публикуваха в четвъртък драматични кадри на парашутист, чийто парашут се оплита в опашката на самолет и го оставя да виси на височина от 4500 метра, съобщи Асошиейтед прес.

Парашутистът Ейдриън Фъргюсън използвал нож тип кука, за да се освободи, и получил леки наранявания на крака по време на инцидента на 20 септември.

Инцидентът започнал на летище в щата Куинсланд.

Самолетът достигнал планираната височина за скок във формация от 16 души. Седемнадесетият парашутист се намирал на отворения люк, очаквайки да заснеме видеоматериал, докато останалите изпълнявали скоковете си.

Според доклада, в момента на напускане на самолета въжето на резервния парашут на Фъргюсън се закачило за елемент от крилото.

Парашутът се разтворил преждевременно и дръпнал парашутиста назад.

снимка: БТА

Краката му ударили хоризонталния стабилизатор, след което куполът се оплел около него и го оставил да виси във въздуха.

Фъргюсън успял да пререже 11 въжета, което му позволило да се освободи и да се приземи благополучно, след като разтворил основния си парашут.

Пилотът подал сигнал за бедствие заради частично блокираната от останки от парашут опашка на самолета. Той бил готов да скочи, разчитайки на авариен парашут. Контролът на въздушното движение в Бризбейн обаче преценил, че той разполага с достатъчен контрол над самолета, за да извърши безопасно кацане на близкото летище. В крайна сметка машината кацнала без инциденти.

„Носенето на нож тип кука — макар и да не е регулаторно изискване, може да се окаже животоспасяващо при преждевременно разгръщане на резервния парашут“, пишело в заключението на разследващите власти в Австралия.

#на 4500 метра височина #оцелял парашутист

