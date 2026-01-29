Нов център в „София Тех Парк“ ще помага на спортистите чрез изкуствен интелект

В София тех парк ще бъде създаден Национален център за спортна наука и иновации, реши правителството в оставка. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Идеята е да се запълни сериозен липсващ елемент – в момента у нас няма структура, която да обединява наука, спорт, технологии и самите спортисти. Заради това българският елитен спорт трудно е конкурентен, детско-юношеският спорт има ограничени възможности, а липсата на движение се отразява негативно на здравето на хората.

Новият център ще използва модерни технологии и изкуствен интелект, за да помага в подготовката на спортистите – от по-точен анализ на натоварването и възстановяването до намаляване на риска от травми. Ще се внедряват и AI системи директно в тренировъчния процес.

Проектът има и по-широка цел – да подпомага двигателната активност на хора от всички възрасти, както и да подобри достъпа до профилактика и дигитални здравни решения.

От икономическа гледна точка центърът ще даде тласък на високотехнологични разработки – спортни и медицински технологии, биосензори, софтуер за анализ на представянето и стартъп компании в сферата на спорта и здравето.

Центърът ще бъде изграден като втори модул към Лабораторния комплекс на „София тех парк“. Водеща роля ще има Национална спортна академия „Васил Левски“, която ще осигури експертен и лабораторен капацитет и ще координира дейностите.