Нов пожар: Запалил се е горски масив в Харманлийско
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Огънят е обхванал 5000 декара между селата Доси-теево и Коларово
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Голям пожар в горски масив е пламнал в Харманлийско. Това съобщи директорът на Областно управление пожарна безопасност и защита на населението в Хасково - Митко Чакалов.
Огънят е обхванал 5000 декара между селата Доси-теево и Коларово. На място са 60 пожарникари, горски служители и земеделци. Пожарът не е локализиран. Към момента няма опасност за населените места.