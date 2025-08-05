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Нов пожар: Запалил се е горски масив в Харманлийско

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Огънят е обхванал 5000 декара между селата Доси-теево и Коларово

Нов пожар: Запалил се е горски масив в Харманлийско
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Голям пожар в горски масив е пламнал в Харманлийско. Това съобщи директорът на Областно управление пожарна безопасност и защита на населението в Хасково - Митко Чакалов.

Огънят е обхванал 5000 декара между селата Доси-теево и Коларово. На място са 60 пожарникари, горски служители и земеделци. Пожарът не е локализиран. Към момента няма опасност за населените места.

#Харманлийско #пожари

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