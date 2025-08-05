Нов пожар: Запалил се е горски масив в Харманлийско

Голям пожар в горски масив е пламнал в Харманлийско. Това съобщи директорът на Областно управление пожарна безопасност и защита на населението в Хасково - Митко Чакалов.



Огънят е обхванал 5000 декара между селата Доси-теево и Коларово. На място са 60 пожарникари, горски служители и земеделци. Пожарът не е локализиран. Към момента няма опасност за населените места.