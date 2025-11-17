БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:07 мин.
Нов успех за Виктор Илиев на турнир по снукър в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Той оглавява ранглистата в българския снукър след двата последователни ранкинг турнира, които спечели

Нов успех за Виктор Илиев на турнир по снукър в Пловдив
Снимка: БТА
Виктор Илиев спечели втория ранкинг турнир на Българска снукър федерация за сезон 2025/2026. Надпреварата "Пловдив Мастърс" се състоя в клуб "Снукър утопия" в града под тепетата.

По пътя си към титлата треньорът в Национална снукър академия - Илиев, постигна последователни победи с 3:2 фрейма срещу Георги Величков и срещу украинеца Георги Петрунко, а на финала надделя над Жан Лаушман с 4:0.

Така той повтори успеха си от септември, когато надигра Петрунко на финала на открития турнир на Пловдив.

Лаушман, който заслужи приза за най-голям брейк в състезанието с 85-точкова серия в мач от груповата фаза, пък отстрани Виктор Иванов с 3:2 на полуфиналите.

Илиев оглавява ранглистата в българския снукър след двата последователни ранкинг турнира, които спечели.

За играчите предстои Балнканското първенство, което ще се състои в Национална снукър академия в София от 12 до 14 декември. Събитието се осъществява под егидата на Столична община.

#Виктор Илиев

