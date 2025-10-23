Нова автобусна линия ще обслужва квартал "Малинова долина" в София

Столичният общински съвет реши да бъде създадена нова автобусна линия № 97, която ще обслужва квартал "Малинова долина".

Според вносителите на предложението - зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, кметът на район "Студентски" Петко Горанов и общинския съветник от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" Симеон Ставрев, през последните години районът се застроява интензивно и е необходимо да бъде осигурен редовен градски транспорт до него. Те посочват, че новата линия може да бъде въведена без увеличаване на броя на водачите, като дори е възможна икономия на човекочасове. Очаква се и значително подобряване на транспортното обслужване по натоварените булеварди "Г. М. Димитров" и "Симеоновско шосе".

Автобус 97 ще се движи по маршрут от метростанция "Фредерик Ж. Кюри" (локално платно) през метростанция "Г.М. Димитров", бул. "Г.М. Димитров", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Проф. Иван Странски", ул. "Проф. Живко Сталев" и ул. "Георги Русев", след което ще се връща обратно по бул. "Симеоновско шосе" до метростанция "Фредерик Ж. Кюри".

Предвижда се изграждането на пет нови спирки:

"Метростанция Фредерик Жолио-Кюри" – на бул. "Драган Цанков" при изхода на метростанцията в посока Телевизионна кула;

"Бл. 64, ж.к. Студентски град" – на ул. "Живко Сталев" при бл. 64;

"Ул. Тодор Йончев" – на ул. "Живко Сталев" при ул. "Тодор Йончев";

"Детска градина 190" – на ул. "Живко Сталев" при ул. "Едуард Генов";

"Ул. Боян Боянов" – на ул. "Георги Русев" при ул. "Проф. д-р Боян Боянов".

Ще бъде разработена и нова организация на движението в локалното платно на бул. "Драган Цанков" между ул. "Никола Мирчев" и ул. "Фредерик Жолио-Кюри", която включва обособяване на спирка, промени в режима на паркиране и посоката на движение. Предвижда се също забрана за паркиране на ул. "Георги Русев" между ул. "Живко Сталев" и бул. "Симеоновско шосе".

Новата линия трябва да започне да функционира не по-късно от 1 декември тази година.