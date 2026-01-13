Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Затварянето на границата ще бъде за неопределено време

нова блокада гръцките фермери затвориха движението кулата ndash промахон камиони
Снимка: БНТ
Слушай новината

Малко след 14:00 часа протестиращите гръцки земеделци отново спряха движението за тежкотоварни камиони през граничния преход "Кулата – Промахон". Блокадата ще бъде за неопределено време.

По-рано днес шофьори на тежкотоварни камиони на Кулата обявиха, че и те ще затворят границата с Гърция, ако проблемът с блокадите на гръцките фермери не бъде решен да края на седмицата.

Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници у нас каза, че преките загуби за техния бранш вече са над 30 милиона евро и ако блокадите и заплахите за блокади на границите от страна на фермерите не спрат, водачи на камиони също ще затворят преминаването от българска страна.

