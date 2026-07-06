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Новак Джокович: Рекордът за спечелени мачове на Уимбълдън няма значение за мен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Новак Джокович: Рекордът за спечелени мачове на Уимбълдън няма значение за мен
Снимка: БТА
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Новак Джокович заяви, че поставеният нов рекорд за брой спечелени мачове на Откритото първенство на Великобритания след победата му в четвъртия кръг над руснака Роман Сафиулин „не е имал значение“ за него.

Сърбинът записа 106-и успех на Уимбълдън и изпревари швейцарската легенда Роджър Федерер, с когото деляха първото място при мъжете, но все още изостава от абсолютната рекордьорка Мартина Навратилова (САЩ), която има 120 победи.

„Определено не ми беше в списъка с приоритети. Дори разбрах едва след победата ми в последния мач. Това е без съществено значение за мен в този момент“, коментира той.

Джокович се опитва да спечели осми трофей на тревата в Лондон и да се изравни с Федерер, а с това да заслужи и безпрецедентна 25-а титла от Големия шлем.

Той вече достигна до четвъртфиналите за 17-и път в кариерата си, като по този показател изостава с един зад швейцарския маестро, но призна, че трябва да вдигне нивото, ако иска да стигне до края.

„От оцеляване към разцъфтяване. Това е как се чувствам в момента. Надявам се частта с разцъфтяването да дойде“, каза още сърбинът, който през май навърши 39 години.

Следващият съперник на Джокович ще бъде поставеният под номер 3 Феликс Оже-Алиасим (Канада).

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#Уимбълдън 2026 #Новак Джокович

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