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Новак Джокович стигна до четвъртфиналите на Уимбълдън за девети пореден път

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Спорт
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Сърбинът се наложи над руснака Роман Сафиулин

Новак Джокович
Снимка: БТА
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Бившият №1 в света Новак Джокович победи руснака Роман Сафиулин със 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3 за три часа и 25 минути на корта. Това бе 106-а победа на 39-годишния сърбин, който по този показател е №1 в историята на турнира в Лондон. От 2017 година насам Ноле Джокович неизменно стига поне до четвъртфиналите, като това е негов девети поред.

Джокович започна с пробив мача, но Сафиулин веднага върна пробива и двамата тръгнаха от 1:1. Руснакът проби и в шестия гейм и след това го затвърди за 5:2. Той имаше две възможности за спечелване на първия сет в осмия гейм, но ги пропусна. След това загуби подаването си, а сърбинът изравни при 5:5. Стигна се до тайбрек, в който и двамата направиха много мини пробиви, а Ноле поведе с 6:4, но пропусна две възможности да затвори частта. Това стана малко по-късно, като той се наложи с 8:6.

Във втория сет Джокович направи пробив за 4:2 и след това взимаше спокойно геймовете на свой сервис, за да поведе с 2:0.

В третия сет Сафиулин поведе с 2:0, но Джокович бързо изравни при 2:2. Все пак руснакът още веднъж взе подаването на съперника си и намали резултата, като спечели частта с 6:3.

Новак Джокович, който е носител на 24 титли от Големия шлем, не допусна да се стигне до пети сет, като в четвъртия постигна надежден аванс при 3:0 и спокойно затвори мача при 6:3.

Сърбинът направи 10 аса срещу 9 за Сафиулин, както и 43 печеливши удари срещу 45 за руснака. Джокович традиционно бе по-добър при ретурите, което му осигури важно предимство.

На четвъртфиналите Новак Джокович чака победителя от двубоя между канадеца Феликс Оже-Алиасим и испанеца Алехандро Давидович Фокина.

"Още една победа, Роман започна много добре мача, беше агресивен, той е солиден играч, когото уважавам много. Пожелавам му всичко най-добре за останалата част на сезона. Той трябва да се гордее с представянето си. Мисля, че добрият сервис ми помогна много в четвъртия сет", сподели сърбинът след мача.

#Уимбълдън 2026 #Новак Джокович

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