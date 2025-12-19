БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нови победи за ТК „Супер Спорт" на световното отборно първенство в академията на Рафаел Надал

Нови две убедителни победи постигнаха тенисистите от ТК „Супер Спорт" Варна на световното отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12-годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Отборите са разпределени в групи, като се играе по системата всеки срещу всеки, а след това се прави крайно класиране. Днес ще се играят последните срещи от турнира, като момичетата ще играят за първото място, а момчетата ще спорят за втората позиция.

Момичетата до 12 г. спечелиха четвъртата си победа от четири мача, като се наложиха с 3:0 победи над втория отбор на ТК „Валенсия". Грациела Константинова спечели мача си на сингъл с 4:1, 4:0, а Виктория Константинова победи с 4:0, 1:4, 10-3. Българките спечелиха и мача на двойки с 4:0, 4:2

Момчетата до 10 г. победиха с 3:1 отбора на Next Gen Stars. Борис Йорданов спечели сингъла си с 4:1, 4:0. Теодор Желев се наложи 4:0, 4:2, а българчетата победиха и в мача на двойки с 4:2, 4:0. Никола Гатев пък отстъпи в своята среща на сингъл.

Треньор на българските състезатели е Димитър Христов.

