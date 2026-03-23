Новият кмет на Париж получи ключовете на града

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Социалистът Еманюел Грегоар спечели местните избори във френската столица

Снимка: БГНЕС
Кандидатът на Социалистическата партия Еманюел Грегоар спечели изборите за кмет на Париж. Той пристигна с колело пред кметството, където получи ключовете на града от напускащата кметица Ан Идалго.

Социалистът победи консервативната бивша министърка Рашида Дати във втория тур на местните избори. Победата му утвърждава контрола на социалистите над френската столица. Партията управлява Париж от 25 години.

Грегоар поема поста от бившата си шефка Ан Идалго, на която се приписва заслугата за откриването на километри велосипедни алеи в столицата и затварянето на много улици за автомобилен трафик, включително пътища край река Сена.

#Еманюел Грегоар #кмет на Париж #Ан Идалго

