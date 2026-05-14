Новият областен управител на Търговище Илко Илиев пое поста

Новият областен управител на Търговище Илко Илиев поема поста с ангажимент за активен диалог с институциите, местната власт и бизнеса. Той официално пое поста от назначения от служебния кабинет Радослав Бойчев. Илиев проведе и работна среща за запознаване с екипа на Областна администрация – Търговище, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Илко Илиев е роден на 10 декември 1958 г. в Търговище. Завършва висшето си образование във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ със специалност „Инженер-корабоводител“ и придобива образователно-квалификационна степен „магистър“.

Професионалният му път започва в морския флот, където работи като капитан на кораб. По-късно насочва своята дейност към бизнеса и е основател и собственик на предприятие за производство на мебели.