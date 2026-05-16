Адреналин в Странджа: Царево посреща Националния шампионат по планински изкачвания (СНИМКИ)

Царево се превърна в арена на високи скорости и автомобилен адреналин с първият кръг от Националния шампионат по планински изкачвания. За първи път морската община е домакин на кръг от шампионата, а трасето между Царево и Бродилово събра пилоти от цялата страна.

Сред завоите на Странджа състезателите мерят време, техника и смелост, а зрителите се наслаждават на зрелищни преминавания и рев на мощни автомобили.

Официалното откриване и награждаването се провеждат на площад „Проф. д-р Стефан Данаилов“ в центъра на Царево, където атмосферата още от сутринта е изпълнена с туристи и фенове на моторните спортове.

Марин Киров, кмет на Община Царево: „Благодарност към моя екип и към организаторът, огромен интерес от състезатели от цяла България. Пожелаваме им успех! За нас остават емоциите и приятното усещане в това хубаво време градът да е изпълнен с първите туристи.”

