БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Той ще може да извършва продажби на акции "след установяване на пазарна оценка"

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
Слушай новината

Парламентът прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл".

Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

С текстовете се дават извънредни правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл".

Тази мярка е в отговор на решението на САЩ от октомври да наложат санкции срещу руския петролен гигант, което тревожи българското правителство, тъй като може да означава края на дейността на рафинерията, която е най-голямото предприятие в страната с оборот от 4,68 милиарда евро през 2024 г.

Американските санкции, които ще влязат в сила на 21 ноември, "всъщност ще доведат до спиране на дейността на рафинерията поради отказа на всички страни да извършват плащания към дружествата, принадлежащи на Лукойл", обосноваха се депутатите от мнозинството, които са в основата на законопроекта, който беше приет по ускорена процедура.

"Лукойл" притежава индиректно 99,85% от рафинерията в Бургас.

Българското правителство ще назначи специален администратор, който отсега нататък ще я ръководи.

Той ще може да извършва продажби на акции "след установяване на пазарна оценка" и след одобрение от правителството, решиха също така българските депутати.

Очаквайте подробности

#специален управител #"Лукойл" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Пазари

Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива?
Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива?
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР) Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Чете се за: 05:45 мин.
Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл" Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
Американските санкции срещу "Лукойл" не застрашават енергийните доставки в ЕС Американските санкции срещу "Лукойл" не застрашават енергийните доставки в ЕС
Чете се за: 02:02 мин.
Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу
Чете се за: 03:02 мин.
Цените на петрола се понижиха след новината за нова среща между Тръмп и Путин Цените на петрола се понижиха след новината за нова среща между Тръмп и Путин
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Заради саботажи ЕС спира да издава визи за многократно влизане на...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ