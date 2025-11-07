НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"

Парламентът прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл".

Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

С текстовете се дават извънредни правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл".

Тази мярка е в отговор на решението на САЩ от октомври да наложат санкции срещу руския петролен гигант, което тревожи българското правителство, тъй като може да означава края на дейността на рафинерията, която е най-голямото предприятие в страната с оборот от 4,68 милиарда евро през 2024 г.

Американските санкции, които ще влязат в сила на 21 ноември, "всъщност ще доведат до спиране на дейността на рафинерията поради отказа на всички страни да извършват плащания към дружествата, принадлежащи на Лукойл", обосноваха се депутатите от мнозинството, които са в основата на законопроекта, който беше приет по ускорена процедура.

"Лукойл" притежава индиректно 99,85% от рафинерията в Бургас.

Българското правителство ще назначи специален администратор, който отсега нататък ще я ръководи.

Той ще може да извършва продажби на акции "след установяване на пазарна оценка" и след одобрение от правителството, решиха също така българските депутати.

