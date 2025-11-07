БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси

Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Извършените проверки от ТД Митница Русе са четири

сексуални стимуланти парфюми текстил задържаха митничари автобуси
Снимка: Агенция "Митници"
Общо 11 949 броя текстилни изделия и шапки с лога на известни марки, 10 825 парфюма и 1958 кутии със сексуални стимуланти откриха и задържаха митническите служители от ТД Митница Русе при четири проверки.

На 24.10.2025 г., около 17:00 ч., митническите служители на ГКПП Дунав мост – Русе, съвместно със служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“, спират за проверка автобус, пътуващ от Турция към Румъния.

Превозното средство е отведено за щателна проверка в халето на териториалната митническа дирекция, където в багажа на шофьора са намерени 900 броя текстилни изделия и 507 парфюмерийни изделия, всички носещи отличителни знаци на защитени търговски марки, както и 648 кутии със сексуални стимуланти.

Шофьорът е заявил, че превозва стоките от Турция за Румъния, но не е успял да представи документи за произход и митническо оформяне.

Същия ден, около 21:30 ч., екипите на ТД Митница Русе и „Гранична полиция“ спират за проверка друг автобус по същия маршрут. При контрола в багажа на водача са установени 704 броя текстилни изделия, 942 парфюма и 1310 кутии със сексуални стимуланти, също с лога на защитени марки и без придружаващи документи.

Стоките и от двата случая са задържани на основание чл. 229, ал. 1 от Закона за митниците.

В началото на месеца - на 02.11.2025 г., в района на Ферибот Никопол, митническите служители спират товарен автомобил, пътуващ от България за Румъния. Водачът представя 7 бр. CMR, като в един от документите са установени нередности. При физическа проверка в четири палета са открити парфюми, пораждащи съмнение за нарушаване правата на интелектуална собственост.

Превозното средство е съпроводено до склад на МП Пристанище Свищов, където след разтоварване са намерени общо 6442 броя парфюми. Те са задържани по съмнение, че нарушават Регламент ЕС 608/2013.

Отново на 2 ноември, на околовръстния път на Видин, митнически екип спира влекач с полуремарке, пътуващ по направление България – Словакия и Полша. В хода на проверката митническите служители забелязват, че четири от палетата са с различен външен вид.

Превозното средство е насочено за щателна проверка в МБ Видин, при която са открити общо 10 345 шапки с графични и словни марки на 16 известни бранда, както и 2934 парфюма и тоалетни води с белезите на 21 марки.

Стоките са задържани поради съмнение за нарушение на Регламент ЕС 608/2013.




