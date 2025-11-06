Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария

60-годишен служител на ВиК загина в Лясковец по време на отстраняване на авария.

Тежкият трудов инцидент е станал днес около 15.00 ч. По първоначална информация до трагедията се е стигнало след срутването на ров.

Върху мъжа са паднали голямо количество инертни материали. Той е загинал на място.

За случая потвърди кметът на града Васил Христов.

Извършени са първоначални огледи, води се и разследване.

Проверки ще извърши и Главната инспекция по труда.

Досъдебното производство ще е под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.