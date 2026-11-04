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Няма данни за замърсяване на морето от потъналите кораби, показват пробите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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данни замърсяване морето потъналите кораби показват пробите
Снимка: БТА
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Няма видимо замърсяване на водите в Черно море. Това установиха експертите от Басейнова дирекция "Черноморски район", които взеха проби край Калиакра и Бяла след атаките с дронове по кораби в Черно море.

В Бяла е регистрирано превишение на нитратния азот, но измерената концентрация е малко над нормата, уточняват от Басейнова дирекция. Според тях превишения по останалите изследвани показатели не са констатирани. Установеното превишение не може да се обвърже с инцидентите с кораби в Черно море, твърдят експертите.

Получени са и резултатите от изследванията за тритий от проби, взети от пунктовете Бяла, Калиакра и Созопол на 9 и 14 октомври. Отчетените стойности също са под границата на определяне на метода.

Очакват се резултатите от изпитванията на проба от бреговия пункт Созопол, взета на 23 октомври, проби от крайбрежните води, взети на 26 октомври край Ропотамо и Царево, както и проби от бреговите пунктове Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Бяла и Созопол. Там пробите бяха взети на 29 октомври.

Предстои да бъдат оповестени и данните от изследванията на водите край Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Бяла и Созопол, взети на 29 октомври.

Ново вземане на проби от петте пункта е планирано за утре.

#замъряване на водата #Басейнова дирекция #Черно море

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