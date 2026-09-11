Няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вицепрезидента, заяви Андрей Гюров

Отговорността и подписът са лични. Това заявява в позиция по повод информацията за помилван през 2022 г. от вицепрезидента Илияна Йотова осъден за наркотрафик.

Видях становището на президента по казуса с помилвания наркотрафикант. Не желая да влизам в конспиративни теории за контактите между власт и престъпност, пише Гюров.

Но е редно да се знае, че няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вицепрезидента.Тази отговорност върви заедно с позицията на държавния глава и е по-честно да бъде поета, а не оправдавана и замитана, допълва Андрей Гюров.

От “Да, България” поискаха от президента и прокуратурата документите, въз основа на които е помилван наркотрафикантът Огнян Атанасов.

В позицията на партията се заявява, че отговорът на президентството на поставените от тях въпроси за помилването на Атанасов от Илияна Йотова през 2022 г. не дава достатъчна яснота защо е взето това решение и кой поема отговорност за него.