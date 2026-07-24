Няма установени нарушения на шофьора на камиона от катастрофата на пътя Русе – Бяла

Първоначалната проверка на Областния отдел на "Автомобилна администрация" Русе не установи нарушения, свързани с техническата изправност на товарния автомобил, както и с времената за управление и почивка на водача, участвал в тежката катастрофа на пътя Русе – Бяла тази сутрин.

Информацията от тахографа за скоростта на движение на превозното средство в момента на катастрофата ще бъде предоставена на разследващите органи.

Водачът на товарния автомобил притежава категория С+Е от 2004 г., валидна карта за квалификация до 11.05.2031 г. и валидно удостоверение за психологическа годност. Камионът е сравнително нов, експлоатира се от около една година и към момента на инцидента е пътувал без товар в посока град Бяла.