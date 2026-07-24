Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла. Четирима души загинаха.

Снимка: БТА

Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР – Русе. По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван. В микробуса са пътували шестима души. Четирима от тях са загинали на място. Останалите двама пътници и шофьорът на камиона са откарани в болница.

Тирът е със софийска регистрация и е пътувал в посока Бяла. Бусът е с украинска регистрация и е пътувал към Русе. По първоначална информация в него са пътували украинско семейство с деца.

Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.

Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе за леките автомобили. Тежкотоварният трафик обаче е спрян. Камионите изчакват тук на място. Има образували се колони от изчакващи тирове и в двете посоки.