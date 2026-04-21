Ню Йорк и Ню Джърси с тревога за недостиг на обществени тоалетни преди Мондиал 2026

Властите в Ню Йорк изразиха сериозни опасения относно недостига на обществени тоалетни преди Световното първенство по футбол през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

Организационният комитет за мачовете в Ню Йорк и Ню Джърси очаква около 1,2 милиона посетители по време на турнира, но към момента статистиката показва едва една обществена тоалетна на 8500 жители. Според местните власти, дори в обичайни дни това съотношение създава затруднения, а при наплив от фенове ситуацията може да стане критична.

Общинският съвет на Ню Йорк вече предложи законопроект, който задължава изготвянето на план за увеличаване на достъпа до обществени тоалетни преди началото на Мондиала. Популярни локации като Брайънт Парк вече страдат от дълги опашки, което поражда допълнителни притеснения за капацитета на града.

Местната администрация работи и по инициатива за картографиране на наличните съоръжения, както и по програми за подкрепа на малкия бизнес, който ще трябва да поеме част от натоварването по време на голямото спортно събитие.

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в периода 11 юни - 19 юли.