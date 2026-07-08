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Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life Challenge 2026

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Спорт
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Възпитаничките на доц. Мария Гатева ще покажат съчетанието „One of Us“ на престижния европейски форум в италианския град Пистоя

Снимка: Нюанс НСА
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Клубът по художествена гимнастика Нюанс НСА ще представя България на престижния форум Eurogym European Gym for Life Challenge 2026, който ще се проведе в италианския град Пистоя. Възпитаничките на доц. Мария Гатева вече са в Италия, където ще премерят сили с едни от най-добрите състави на Стария континент.

От 9 до 11 юли българските гимнастички ще участват в състезателната програма на надпреварата, а в периода 12–17 юли ще бъдат част и от фестивалната програма на събитието.

Тази година Eurogym European Gym for Life Challenge ще събере 141 групи и общо 4218 участници от 21 държави, превръщайки се в един от най-мащабните форуми в европейската гимнастика.

Нюанс НСА ще се състезава в категория Large Groups, където ще представи композицията „One of Us“. С нея българските гимнастички ще се стремят да впечатлят с артистичност, синхрон и екипна работа, продължавайки традициите на българската школа по художествена гимнастика.

За клуба това е поредно международно предизвикателство и възможност да затвърди високото ниво на своята подготовка на една от най-престижните европейски сцени.

#Eurogym European Gym for Life Challenge 2026 #СК Нюанс НСА

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