Нюанс НСА ще представя България на Eurogym European Gym for Life Challenge 2026

Клубът по художествена гимнастика Нюанс НСА ще представя България на престижния форум Eurogym European Gym for Life Challenge 2026, който ще се проведе в италианския град Пистоя. Възпитаничките на доц. Мария Гатева вече са в Италия, където ще премерят сили с едни от най-добрите състави на Стария континент.

От 9 до 11 юли българските гимнастички ще участват в състезателната програма на надпреварата, а в периода 12–17 юли ще бъдат част и от фестивалната програма на събитието.

Тази година Eurogym European Gym for Life Challenge ще събере 141 групи и общо 4218 участници от 21 държави, превръщайки се в един от най-мащабните форуми в европейската гимнастика.

Нюанс НСА ще се състезава в категория Large Groups, където ще представи композицията „One of Us“. С нея българските гимнастички ще се стремят да впечатлят с артистичност, синхрон и екипна работа, продължавайки традициите на българската школа по художествена гимнастика.

За клуба това е поредно международно предизвикателство и възможност да затвърди високото ниво на своята подготовка на една от най-престижните европейски сцени.