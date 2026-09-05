Нюкасъл навакса изоставане от два гола и направи равенство с Борнемут

Нюкасъл навакса изоставане от 0:2 и завърши наравно 2:2 на свой терен срещу Борнемут в двубой от третия кръг във Висшата английска лига.

Маркъс Тавърниър откри резултата в полза на "черешките" още в деветата минута, а автогол на Малик Тиав десет минути преди края на първата част направи резултата 2:0.

"Черно-белите" се върнаха в двубоя в 37-ата минута чрез Харви Барнс. Само две минути преди края на редовното време Джейкъб Рамзи фиксира крайното 2:2.

Борнемут отново не успя да запише успех под ръководството на мениджъра Марко Розе и има само две точки, на 14-то място в класирането във Висшата лига.

Нюкасъл е с 5 пункта и е на шестата позиция.

По-късно днес ще бъдат изиграни още шест срещи от третия кръг в шампионата на Англия, между които е и домакинството на Манчестър Сити срещу Ковънтри.