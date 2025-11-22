Нюкасъл разклати шампионските амбиции на Манчестър Сити

Така „гражданите“ пропуснаха да се изкачат на второто място, като заемат третата позиция във временното класиране с 25 точки. От своя страна Нюкасъл се придвижи до 14-та позиция с 15. Харви Барнс вкара два гола за победителите, а Рубен Диаш бе точен веднъж за Сити.

Ник Волтемаде имаше първата възможност за гол в мача, но изстрелът му с глава след пас на Джейкъб Мърфи се озова в ръцете на вратаря Донарума. Джереми Доку беше заплаха през цялото полувреме, а Фил Фодън също можеше да се разпише, ако не беше намесата на Фабиан Шер.

Барс започна да се появява пред вратата на Донарума в началото на второто полувреме, а първото попадение дойде в 63-ата минута. Бърз пробив на Бруно Гимараеш осигури топката към Барнс, който отправи прецизен удар от края на наказателното поле, за да намери долния ъгъл. Радостта на домакините обаче беше попарена пет минути по-късно, когато Рубен Диаш изравни. Доку центрира и предизвика бъркотия в полето на домакините, топката се озова в Диаш, който стреля през краката на Фабиан Шер и изравни.

Но Сити едва успяха да си поемат дъх и в 70-ата минута отново изоставаха след нов, този път доста странен гол на Барнс. Дълъг преглед със системата за полуавтоматичната система за засадата установи, че Бруно Гимараеш, стрелял с глава в гредата не е бил в засада. От гредата топката дойде на петата на Барнс, който я прати в мрежата.

След този гол гостите започнаха да доминират сериозно в оставащите 20 минути, но Нюкасъл удържа точките.