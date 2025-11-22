БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Обилен сняг изненада Босна и Херцеговина (СНИМКИ)

По света
Снимка: БТА
Силен снеговалеж изненада цяла Босна и Херцеговина, като причини и проблеми в движението, а някои пътни участъци бяха изцяло затворени.

Баня Лука – столицата на босненската Република Сръбска, се събуди с лека снежна покривка тази сутрин в деня на предизборна тишина преди предсрочните президентски избори утре. Въпреки че снегът е мокър, той все пак успя да натрупа през деня и към момента всички сгради и автомобили са с дебели снежни шапки.

Въпреки влошените метеорологични условия местните все пак са по улиците – децата правят снежни човеци, а малки снегорини и работници с лопати и дъждобрани постоянно почистват централните улици.

Въпреки че прогнозата за времето обеща сняг днес, Баня Лука е изненадана от натрупващите се преспи, като екипите на терен не могат да се справят с почистването на снега на всички пешеходни зони в града, съобщава местното полицейско управление.

Квартал Доня Кола е без ток и вода, съобщи общинският кмет Сърджан Чуткович, цитиран от телевизията на Република Сръбска РТРС.

снимки: БТА

Автомобилният клуб на Босна и Херцеговина (БИХАМК) съобщава за множество пътно-транспортни произшествия по междуградските пътища в страната. Според прогнозата на Федералния хидрометеорологичен институт се очаква утре времето да продължи да е облачно с постепенно намаляване на облачността следобед или през нощта. В понеделник се очаква слънчево време с постепенно заоблачаване през деня.

