БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
Чете се за: 00:27 мин.
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Чете се за: 17:40 мин.
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Чете се за: 03:00 мин.
Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
Чете се за: 03:55 мин.
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Обнови Европа" с подкрепа за Илхан Кючюк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Съпартийците на Кючюк заклеймяват действията срещу него

евродепутатът илхан кючюк поиска отлагане гласуването доклада северна македония
Слушай новината

"Обнови Европа" изразява дълбока загриженост за искането на българските власти да бъде снет имунитетът на евродепутата Илхан Кючюк - това заяви председателят на партията Валери Айер на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург.

Тя обяви, че "Обнови Европа" застава зад българския евродепутат.

Айер подчерта, че съпартийците на Кючюк заклеймяват действията срещу него, които определят като политически мотивирани.

Председателят на "Обнови Европа" подчерта, че Илхан Кючюк е демонстрирал политическа смелост, като не се е присъединил към ДПС на Делян Пеевски, с което е платил политическата цена.

#"Обнови Европа" #Илхан Кючюк #имунитет

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
1
Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в Бургаския залив
3
Танкерът "Кайрос" пристигна до крайната си точка в...
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
4
Трагедията с 8-годишния Иван в Несебър: Освободиха обвиняемите
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната схема?
5
След ареста на полицаи от Пето районно - как е работила престъпната...
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
6
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Европа

В Хелзинки започна първата среща на върха на Източния фланг на НАТО
В Хелзинки започна първата среща на върха на Източния фланг на НАТО
Премиерът на Финландия Петери Орпо посрещна Росен Желязков в Хелзинки Премиерът на Финландия Петери Орпо посрещна Росен Желязков в Хелзинки
Чете се за: 01:02 мин.
Надежда за мир: Украйна очаква 5 документа за примирието Надежда за мир: Украйна очаква 5 документа за примирието
Чете се за: 03:07 мин.
Връчват наградата "Сахаров" на журналисти - затворници Връчват наградата "Сахаров" на журналисти - затворници
Чете се за: 00:40 мин.
Среща на страните от Източния фланг на НАТО Среща на страните от Източния фланг на НАТО
Чете се за: 00:37 мин.
Силни взривове в Одеса: Обявена е тревога Силни взривове в Одеса: Обявена е тревога
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена левица" и ИТН Консултациите при президента продължават с "БСП - Обединена левица" и ИТН
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като по-успешна за себе си, отколкото за страната и света "Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като по-успешна за себе си, отколкото за страната и света
Чете се за: 17:40 мин.
У нас
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще бъде ли отдадена на концесия "Топлофикация София"?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Шофьор блъсна дете на пешеходна пътека пред училище в кв....
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ