"Обнови Европа" с подкрепа за Илхан Кючюк

"Обнови Европа" изразява дълбока загриженост за искането на българските власти да бъде снет имунитетът на евродепутата Илхан Кючюк - това заяви председателят на партията Валери Айер на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург.

Тя обяви, че "Обнови Европа" застава зад българския евродепутат.

Айер подчерта, че съпартийците на Кючюк заклеймяват действията срещу него, които определят като политически мотивирани.

Председателят на "Обнови Европа" подчерта, че Илхан Кючюк е демонстрирал политическа смелост, като не се е присъединил към ДПС на Делян Пеевски, с което е платил политическата цена.