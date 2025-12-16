БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът на Финландия Петери Орпо посрещна Росен Желязков в Хелзинки

от БНТ
По света
Желязков и лидерите на още седем държави членки на ЕС обсъждат сигурността по Източния фланг 

Премиерът на Финландия Петери Орпо посрещна Росен Желязков в Хелзинки
Снимка: Министерски съвет
Започна участието на министър-председателя Росен Желязков в срещата на върха на държавите - членки на ЕС, по Източния фланг. Желязков беше посрещнат в Хелзинки от премиера на Финландия Петери Орпо.

В рамките на днешния форум лидерите на Финландия, България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва ще обсъдят сигурността по Източния фланг на ЕС, както и необходимостта от координирани действия за укрепването на неговата отбранителна готовност и дългосрочна устойчивост в контекста на сътрудничеството ЕС - НАТО.

Ще бъдат разгледани също заложените цели в публикуваната през октомври Пътна карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. и по-специално инициативата "Бдителност по Източния фланг". Теми от предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел също ще бъдат във фокуса на разговорите в Хелзинки днес.

