Образуваха досъдебно производство по случай с потрошен автомобил във Велико Търново

Сигналът за случая е подаден от шофьора на изпочупената кола, който потърсил съдействие от полицията

Снимка: Снимката е илюстративна
Районната прокуратура във Велико Търново разследва случай с потрошен автомобил вчера, в който се твърди, че е участвала директорката на Териториалната дирекция на НАП в старопрестолния град.

От Районната прокуратура във Велико Търново съобщиха, че е започнато досъдебно производство за това, че вчера сутринта дистрибуторски автомобил е бил потрошен в близост до магазин в града.

Автомобилът е със счупено предно стъкло и заден стоп. Все още няма привлечен обвиняем, но стана ясно, че деянието е извършено от директорката на НАП - Велико Търново Хрисимира Витанова.

Сигналът за случая е подаден от шофьора на потрошената кола, който потърсил съдействие от полицията.

Инцидентът е станал извън работното време на Витанова и по никакъв начин не засяга служебното ѝ положение и задължения, подчертаха от прокуратурата за БНТ.

На този етап нито от полицията, нито от Районната прокуратура потвърждават материалите по досъдебното производство да са докладвани на главния прокурор.

