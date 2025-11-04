Община Банско ще бъде домакин на семинар за спорта срещу агресията

Община Банско кани треньори, родители и всички, ангажирани със спорта, на специален семинар, с участието на спортния психолог Теди Ангелова. Събитието ще се проведе на 10 ноември (понеделник), от 17:30 ч., в Туристически информационен център – Банско (Старото кино).

Темата на срещата е „Спорт срещу агресия – отношение, подход и ценности“, а целта – да се представят ефективни стратегии и практични съвети за справяне с агресивното поведение в спорта и изграждане на положителна, подкрепяща среда за младите спортисти.

Теди Ангелова е утвърден спортен психолог с дългогодишен опит в работата с атлети от различни възрасти и нива на подготовка. Тя е автор на книгите „Стоп паник атаки“ и „Наръчник за спортисти – Как да се справя с блокирането преди състезание“, преподавател в спортния колеж „Био Фит“ и основател на най-голямата спортна конференция у нас – „Зад завесата на спорта“.

Като създател на фондация „Вяра в крилете“, Ангелова работи за изграждането на безопасна и подкрепяща спортна среда, в която децата и младежите растат с увереност, уважение и вяра в себе си.

По време на 90-минутния семинар ще бъдат засегнати ключови теми като:

Корените на агресията;

Разликата между унижение и дисциплина;

Неуспехът през очите на възрастния;

Подходи за създаване на подкрепяща среда;

Спортът като път към вътрешна сила и уважение;

Как се раждат шампионите.

Организаторите апелират заедно да изградим спортна култура, в която шампионите растат с ценности, вдъхновение и взаимно уважение.