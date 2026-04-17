Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Общо 1224 обвиняеми и подсъдими ще могат да гласуват в 25 секции в арестите и затворите на 19 април

В София секциите ще са три, по две - в Стара Загора, Варна, Пловдив и една в Самораново

Общо 1224 лица, които в момента са на територията на затворите и арестите в страната, имат право да гласуват на изборите на 19 април. Това сочат данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към днешната дата.

В местата за лишаване от свобода обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на избори, могат да упражнят правото си на глас. В затворите техният брой е 650, а в арестите – 574.

Избирателните секции в затворите и арестите ще са общо 25. В София традиционно секциите са три – в затвора и в арестните помещения на бул. „Г. М. Димитров“ и на ул. „Майор Векилски“.

По две секции – в арест и в затвор, ще има в Стара Загора, Варна, Пловдив. За пръв път секция ще има и в Самораново, където отскоро функционира нов арест. Според Изборния кодекс, избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели. Организацията на изборите в местата за лишаване от свобода е уредена, съгласно Изборния кодекс и Решение на Централната избирателна комисия.

Преди дни вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов проведе национално съвещание с началниците на затворите и на Областните служби „Изпълнение на наказанията“. В работен формат бяха докладвани изготвените планове за вътрешна организация в изборния ден, бяха дадени и разпореждания за стриктно спазване на процедурите във всички териториални поделения.

С оглед обезпечаване на реда и сигурността в затворите и арестите при провеждане на парламентарните избори е издадено и разпореждане на главния директор на ГДИН

ТОП 24

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
3
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
4
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
5
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
6
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Общество

"Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия
Автоматичното отчитане на аптеките елиминира изцяло грешките при отпускане на лекарства Автоматичното отчитане на аптеките елиминира изцяло грешките при отпускане на лекарства
Чете се за: 02:30 мин.
Около 30 са сигналите за опити за въздействие на вота с инструменти на социалната политика, каза Хасан Адемов Около 30 са сигналите за опити за въздействие на вота с инструменти на социалната политика, каза Хасан Адемов
Чете се за: 01:30 мин.
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
Президентът Илияна Йотова удостои с държавни отличия дейци на науката и образованието Президентът Илияна Йотова удостои с държавни отличия дейци на науката и образованието
Чете се за: 03:10 мин.
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ) Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия "Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има шанс за още една партия
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
10-дневно примирие: Ще седнат ли на една маса Израел и Ливан?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
