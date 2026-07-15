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Общо 57 души пострадаха при традиционните бягания пред бикове в Памплона

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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общо души пострадаха традиционните бягания бикове памплона
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Общо 57 души пострадаха при традиционните бягания пред бикове в испанския град Памплона, които започнаха на 6 юли и приключиха днес, 14 юли, предаде АП, като цитира данни, представени от местните власти.

Повечето пострадали са с порезни рани и контузии вследствие на падания. Сред ранените тази година има и чуждестранни граждани – австралиец, британец, американец и германец.

Двама испанци бяха прободени днес от бикове по време на осмото, последно състезание от фестивала „Сан Фермин“.

Младеж на 18 години от Памплона бе прободен в бедрото още на първия завой от трасето. Там един от биковете се вряза в група участници, събори двама мъже и преметна трети през рогата си.

46-годишен мъж от Централна Испания пък бе ранен в гръдния кош в последната отсечка, където трасето се стеснява преди навлизането в арената. По-късно днес същите животни участваха в традиционната корида, отбелязва АП.

Двамата пострадали са откарани в местна болница. Още осем души, сред които и 86-годишен британец, са получили помощ за по-леки наранявания.

На шестте бойни бика и придружаващите ги волове тази сутрин бяха нужни едва две минути и половина, за да изминат 875-метровото разстояние до арената, допълва АП. Скоростта на животните често изненадва участниците, тъй като над 1000 души се събират в тесните улици по маршрута.

Тази година фестивалът в Памплона съвпада със 100-годишнината от публикуването на романа на Ърнест Хемингуей „И изгрява слънце“ („Фиеста“), който носи на „Сан Фермин“ световна слава.

#фестивала "Сан Фермин" #надбягване с бикове #Памплона

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