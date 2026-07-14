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Шестима загинаха при пожар на строителен обект в центъра на Брюксел

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Шестима загинаха при пожар на строителен обект в центъра на Брюксел
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Шестима души загинаха при пожар в жилищна кула в центъра на Брюксел, която е била в процес на реконструкция, предаде АФП.

Огънят е избухнал на втория етаж на сградата, известна в белгийската столица като „Окси Тауър“, след което се е разпространил към първия етаж и второто подземно ниво през поне една асансьорна шахта. Няколко работници са останали блокирани в асансьор, докато пламъците са обхванали шахтата и са достигнали няколко етажа.

„Открити са шест тела“, заяви говорител на кмета на Брюксел Филип Клоуз пред АФП. По-рано властите съобщаваха за между двама и трима загинали.

Двама тежко пострадали са откарани в болница. Откритите тела все още не са идентифицирани.

Причината за пожара засега остава неизвестна. Прокуратурата съобщи, че инспекцията по труда ще провери дали на строителния обект са били спазени всички изисквания за безопасност. На обекта работят повече от 200 души.

Пожарът е бил овладян в ранния следобед, но екипи на гражданската защита са били изпратени на място, за да помогнат за освобождаването на блокирани работници.

Белгийският крал Филип и министър-председателят Барт де Вевер посетиха мястото на инцидента и се срещнаха със спасителните екипи. Министърът на вътрешните работи Бернар Кентен заяви, че е „ужасен“ от трагедията.

#жертви в пожара #пожар в Брюксел

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