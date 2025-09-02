Обявиха датата за 15-ото издание на "Нощ на звездите"

На 5 декември 2026 година "Арена София" ще се превърне в сцена на изкуството, таланта и емоцията с юбилейното 15-о издание на грандиозния спектакъл "Нощ на звездите". Събитието, което през годините се утвърди като празник на мечтите, труда и таланта, отново обещава незабравима вечер. На една сцена ще се съберат световни артисти, български звезди и най-важното - младите таланти на България.

"Забавихме се с обявяването на датата, защото за да я потвърдим, трябваше да имаме подписани договори с Национална спортна база, с фирмата, която ще разпространява билетите, както и да уточним концепцията. 14-ото издание беше изключително тежко и нямахме време да мислим за следващото. Но вече започнахме първите срещи и мога официално да обявя - 5 декември 2026 година!", каза големият цирков артист и основател на благотворителната фондация Енчо Керязов.

"Нощ на звездите" е създадена с една велика мисия – да покаже, че мечтите не са мираж, а възможност. Да даде сцена на младите и талантливите, които със страст, труд и вяра вървят по пътя към върха. Затова всяко издание отличава онези, които не се страхуват да летят. В свят, който често избира лесното, ние избираме трудния път - пътят на съвършенството, на искреното изкуство, на каузата. Всеки детайл, всяко движение, всеки акорд е резултат от огромна отдаденост и смелостта да създаваш нещо истински велико", съобщават организаторите.