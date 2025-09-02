БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Обявиха датата за 15-ото издание на "Нощ на звездите"

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Събитието, което през годините се утвърди като празник на мечтите, труда и таланта, отново обещава незабравима вечер.

200 кандидатурите категория спорт издание нощ звездите
На 5 декември 2026 година "Арена София" ще се превърне в сцена на изкуството, таланта и емоцията с юбилейното 15-о издание на грандиозния спектакъл "Нощ на звездите". Събитието, което през годините се утвърди като празник на мечтите, труда и таланта, отново обещава незабравима вечер. На една сцена ще се съберат световни артисти, български звезди и най-важното - младите таланти на България.

"Забавихме се с обявяването на датата, защото за да я потвърдим, трябваше да имаме подписани договори с Национална спортна база, с фирмата, която ще разпространява билетите, както и да уточним концепцията. 14-ото издание беше изключително тежко и нямахме време да мислим за следващото. Но вече започнахме първите срещи и мога официално да обявя - 5 декември 2026 година!", каза големият цирков артист и основател на благотворителната фондация Енчо Керязов.

"Нощ на звездите" е създадена с една велика мисия – да покаже, че мечтите не са мираж, а възможност. Да даде сцена на младите и талантливите, които със страст, труд и вяра вървят по пътя към върха. Затова всяко издание отличава онези, които не се страхуват да летят. В свят, който често избира лесното, ние избираме трудния път - пътят на съвършенството, на искреното изкуство, на каузата. Всеки детайл, всяко движение, всеки акорд е резултат от огромна отдаденост и смелостта да създаваш нещо истински велико", съобщават организаторите.

#Награди "Нощ на звездите"

