БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обявиха програмата за първите два кръга през пролетта в Първа лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Ясна е и програмата на четвъртфиналите в турнира за Купата на България.

първа лига локомотив пловдив арада галерия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за първите два кръга от пролетния полусезон в Първа лига и за първите четвъртфинали в турнира за Купата на България. Началото на футболната пролет ще бъде дадено от Левски и Лудогорец, които ще се срещнат на 3 февруари в мача за Суперкупата на България на Националния стадион „Васил Левски“.

3 дни по-късно Монтана и ЦСКА 1948 ще се срещнат в първи мач от пролетния дял в родния елит, като срещата ще стартира от 15:15 часа. На 10 февруари ЦСКА и ЦСКА 1948 ще открият Топ 8 в турнира за купата на страната.

Решения на Спортно-техническата комисия на БФС:

Приема предложената програма за Суперкупата на България 2025 и за провеждане на срещите от 1/4 финалите на Купа България 2026 година, както следва:

Супер Купа на България

03.02 /вторник/ Лудогорец 1945 Рз - Левски Сф 18.00

*Срещата се играе в град София на Национален стадион „Васил Левски“

Купа България 1/4 финали
10.02 /вторник/ ЦСКА Сф - ЦСКА 1948 Сф 18.00
11.02 /сряда/ Ботев Вр - Арда 1924 Кж 15.00

Лудогорец 1945 Рз - Левски Сф 18.00
12.02 /четвъртък/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 18.00

Приема предложената програма за 20 - ти и 21 – ви кръг на ППФЛ/Първа лига /, както следва:
XX кръг
06.02 /петък/ Монтана 1921 - ЦСКА 1948 Сф 15.15

ЦСКА Сф - Арда 1924 Кж 17.45

07.02 /събота/ Черно море Вн - Спартак 1918 Вн

Локомотив 1929 Сф - Лудогорец 1945 Рз 15.00
Левски Сф - Ботев Вр 17.30
08.02 /неделя/ Добруджа 1919 Дч - Септември Сф 12.00

Славия 1913 - Локомотив 1926 Пд 14.15
Ботев Пд - Берое СЗ 16.45

XXI кръг
13.02 /петък/ Спартак 1918 Вн - Локомотив 1929 Сф 17.45
14.02 /събота/ Септември Сф - Монтана 1921

ЦСКА 1948 Сф - ЦСКА Сф 14.45
Арда 1924 Кж - Славия 1913 17.15

15.02 /неделя/ Локомотив 1926 Пд - Черно море Вн 12.00
Лудогорец 1945 Рз - Берое СЗ 14.30
Левски Сф - Ботев Пд 17.00
16.02 /понеделник/ Ботев Вр - Добруджа 1919 Дч 17.30

#Купа на България по футбол 2025/26 #Първа лига 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
2
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
4
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
5
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в Украйна
6
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: Футбол

ЦСКА 1948 връща преотстъпените играчи в отборите, в които играха през есента
ЦСКА 1948 връща преотстъпените играчи в отборите, в които играха през есента
Джани Инфантино осъди събитията от финала за Купата на африканските нации Джани Инфантино осъди събитията от финала за Купата на африканските нации
Чете се за: 01:57 мин.
Садио Мане: Бих предпочел да загубя, отколкото всичко да завърши по този начин Садио Мане: Бих предпочел да загубя, отколкото всичко да завърши по този начин
Чете се за: 02:42 мин.
Обявиха официален празник в Сенегал след спечелването на Купата на африканските нации Обявиха официален празник в Сенегал след спечелването на Купата на африканските нации
Чете се за: 00:45 мин.
Трансфер за Стивън Петков в Испания Трансфер за Стивън Петков в Испания
Чете се за: 01:15 мин.
Нигериец е четвъртият нов в Ботев Пловдив Нигериец е четвъртият нов в Ботев Пловдив
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Удължават грипната епидемия във Варна Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ) 39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Пази се като съкровище": Първата българска банкнота -...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ