Обявиха програмата за първите два кръга през пролетта в Първа лига

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за първите два кръга от пролетния полусезон в Първа лига и за първите четвъртфинали в турнира за Купата на България. Началото на футболната пролет ще бъде дадено от Левски и Лудогорец, които ще се срещнат на 3 февруари в мача за Суперкупата на България на Националния стадион „Васил Левски“.

3 дни по-късно Монтана и ЦСКА 1948 ще се срещнат в първи мач от пролетния дял в родния елит, като срещата ще стартира от 15:15 часа. На 10 февруари ЦСКА и ЦСКА 1948 ще открият Топ 8 в турнира за купата на страната.

Решения на Спортно-техническата комисия на БФС:



Приема предложената програма за Суперкупата на България 2025 и за провеждане на срещите от 1/4 финалите на Купа България 2026 година, както следва:

Супер Купа на България

03.02 /вторник/ Лудогорец 1945 Рз - Левски Сф 18.00

*Срещата се играе в град София на Национален стадион „Васил Левски“

Купа България 1/4 финали

10.02 /вторник/ ЦСКА Сф - ЦСКА 1948 Сф 18.00

11.02 /сряда/ Ботев Вр - Арда 1924 Кж 15.00

Лудогорец 1945 Рз - Левски Сф 18.00

12.02 /четвъртък/ Локомотив 1926 Пд - Ботев Пд 18.00



Приема предложената програма за 20 - ти и 21 – ви кръг на ППФЛ/Първа лига /, както следва:

XX кръг

06.02 /петък/ Монтана 1921 - ЦСКА 1948 Сф 15.15

ЦСКА Сф - Арда 1924 Кж 17.45

07.02 /събота/ Черно море Вн - Спартак 1918 Вн

Локомотив 1929 Сф - Лудогорец 1945 Рз 15.00

Левски Сф - Ботев Вр 17.30

08.02 /неделя/ Добруджа 1919 Дч - Септември Сф 12.00

Славия 1913 - Локомотив 1926 Пд 14.15

Ботев Пд - Берое СЗ 16.45



XXI кръг

13.02 /петък/ Спартак 1918 Вн - Локомотив 1929 Сф 17.45

14.02 /събота/ Септември Сф - Монтана 1921

ЦСКА 1948 Сф - ЦСКА Сф 14.45

Арда 1924 Кж - Славия 1913 17.15

15.02 /неделя/ Локомотив 1926 Пд - Черно море Вн 12.00

Лудогорец 1945 Рз - Берое СЗ 14.30

Левски Сф - Ботев Пд 17.00

16.02 /понеделник/ Ботев Вр - Добруджа 1919 Дч 17.30