Ограничиха движението по пътя Бургас-Обзор за тежкотоварни автомобили над 12 тона

Всички републикански пътища на територията на област Бургас са проходими при зимни условия.

Ограничение е въведено единствено по път I-9 в участъка Слънчев бряг – Обзор, където е забранено движението на тежкотоварни автомобили с маса над 12 тона. Общо 49 машини работят на терен. През изминалата нощ и към момента се извършва почистване и обработване на пътните артерии с инертни материали.

Екипите, ангажирани със зимното поддържане, са на терен и продължават работа.

Призовават се водачите да шофират с повишено внимание и със съобразена със зимните условия скорост.