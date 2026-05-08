Ограничиха временно движението на МПС над 3,5 тона по пътя в местността "Райковски ливади"

Областният управител на Смолян Зарко Маринов временно ограничи движението на моторни превозни средства над 3,5 тона по черен селскостопански път в местността „Райковски ливади“, разположен над активизираното свлачище по пътя Смолян – Пампорово, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Заповедта е издадена след информация от „ВиК“ – Смолян, че през трасето преминават тежкотоварни автомобили, а под пътя - водопровод с етернитови тръби.

Според мотивите преминаването на тежка техника създава реална опасност от увреждане на водопровода, възникване на авария, водонасищане на терена и допълнително активизиране на процесите в свлачището.

Забраната няма да важи за автомобили и техника на аварийни, спасителни, контролни и експлоатационни служби, когато преминаването е необходимо за предотвратяване или отстраняване на аварии, обезопасяване или извършване на укрепителни дейности.

От „ВиК“ – Смолян трябва да извършат оглед на водопровода и трасето му в засегнатия участък и при установяване на повреда, теч, слягане или друг риск да предприемат аварийни действия.

По-рано днес областният управител Зарко Маринов заяви, че се е разминал с три бетоновоза при обиколка по трасето на черния път, обсъждан като възможен обходен маршрут. По думите му движението на тежка техника до известна степен опровергава опасенията, че изграждането на обходен път може да застраши преминаващия в района водопровод с етернитови тръби.