Около 34 семейства са засегнати от наводнението в община Струмяни, 13 са най-тежко пострадали

Около 34 семейства са засегнати от наводнението в община Струмяни, като при 13 от тях щетите са най-сериозни, съобщи кметът на община Струмяни Емил Илиев. При най-тежко засегнатите къщи всичко, което е било вътре, е извадено и изхвърлено като негодно за употреба. Отводнени са приземни етажи, а следващите дейности включват измиване и дезинфекция, посочи кметът.

Той добави, че вече е започнала и дезинфекция на засегнатите имоти. Две къщи са с по-сериозни поражения, като на едната предстои ремонт на покрива в най-ниската му част. По отношение на помощите от държавата кметът каза, че във всички засегнати къщи са описани и щетите са инвентаризирани в протоколи, които вече са предоставени на компетентните служби. Очаква се да приключат процедурите по одобряване и отпускане на помощите, обявени при посещението на представители на държавната власт в Струмяни.

Първите изследвания на водата не отчитат отклонения. Очаква се до края на седмицата да излязат и резултатите от втората част на пробите. При отрицателни резултати използването на водата за питейни и битови нужди може да бъде разрешено в края на седмицата или най-късно в началото на следващата седмица, каза още кметът Емил Илиев.

Бедствено положение беше обявено в селата Струмяни и Илинденци заради усложнената обстановка след гръмотевична буря, проливен дъжд и придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска, съобщиха от Община Струмяни. Бедственото положение е в сила от 1.00 часа на 25 август до 1.00 часа на 31 август.