Около 5000–6000 кв. м терен са се свлекли край Пампорово–Смолян, пукнатините на пътя са дълбоки половин метър

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Чете се за: 02:35 мин.
Около 5000–6000 кв. м терен са се свлекли край Пампорово–Смолян, пукнатините на пътя са дълбоки половин метър
Около 5000–6000 кв.м терен са се свлекли край пътя Пампорово–Смолян, като при инцидента е засегнат и близо 60-метров участък от пътната настилка. Прекъснати са газопровод и електропреносна мрежа, а районът остава нестабилен и опасен, съобщи за "По света и у нас" инж. Марин Кушев от ОПУ–Смолян.

Инж. Марин Кушев, ОПУ-Смолян: "Сутринта около 8 часа получих обаждане от началника на участъка в Пампорово - той ми прати снимки с пукнатини по асфалтовата настилка от около 10 см, за тези два часа-два часа и половина бях на терен, пукнатините бяха около 30-40 см в широчина, в дълбочина се виждаше може би около 50 см надолу до конструкцията беше спукан пътят.

Това е район в близост до свлачище, което преди 15-20 години е било укрепвано и свличането се случва след укрепения участък надолу посока Смолян.

В близост до свличането има съществуваща сграда, която по неофициална информация е незаконна, тя е груб строеж, най-вероятно ще се свлече и тя, защото по време на свличането се чуваше пукане и явно компрометиране на конструкцията.

Два часа след като бях на терен се случи цялостно свличане на участъка. Може би едни около 5000-6000 квадрата се свлякоха надолу по склона с пътния участък от около 60 метра. При свличането се скъса съществуващият газопровод, който минава встрани и се скъса и електропреносната мрежа. Но по уверение на ЕВН имат възможност да захранят близкия хотелски комплекс. А самото гаозподаване беше спряно, има изтичане на газ.

От наша страна утре чакаме на терен специалисти, геолози и прокетанти, и ако е безопасно и може да се влезе и да се обходи участъкът, ще проверим дали е възможно да се направи някакво временно укрепване евентуално с временен път, който да пропусне движението, докато трае проектирането за трайно укрепление и възстановяване."

ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
2
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
3
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...
Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с тежка загуба
4
Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с...
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
5
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от...
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските войски от Испания и Италия
6
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смоля - Пампорово
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смоля - Пампорово
Откриха останки от дрон с взривно вещество край курорта „Елените“ Откриха останки от дрон с взривно вещество край курорта „Елените“
Чете се за: 01:02 мин.
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян(ОБЗОР) Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян(ОБЗОР)
Чете се за: 03:07 мин.
България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР) България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Чете се за: 00:30 мин.
Шествие за 1 май: Социалистите поискаха гарантиране на трудовите права Шествие за 1 май: Социалистите поискаха гарантиране на трудовите права
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)
България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смоля - Пампорово Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смоля - Пампорово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разследват причините за тежката катастрофа край Ботевград с пет жертви
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължаване на войната с Иран: Ще поиска ли Доналд Тръмп...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Ново предупреждение на Тръмп към Испания и Италия
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Липнишката пещера "Очите" (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:12 мин.
Галерия
