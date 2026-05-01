Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя...
Президентът започва консултациите с парламентарно...
Изчезналият "Оскар": Мистерия около статуетката...
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка...
Времето през май: Очакват се температури от минус 3 до 35...
След студеното начало на май, съществено затопляне през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съществено затопляне предстои през новата седмица, когато максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат около и над 20°. Преди това обаче, и в събота, и в неделя, ще остане много по-студено от обичайното за началото на месец май.

Утре ще има райони с отрицателни минимални температури, главно в котловините в Западна България, където ще има условия за слани. В повечето места температурите рано сутринта ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°.

След слънчевото начало на деня, около и след обяд облачността над почти цялата страната ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°. Ще духа умерен, в Югоизточна България и по Южното Черноморие – временно силен североизточен вятър.

Силен вятър и в планините утре. И там ще има валежи, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1200 метра от север-североизток.

И в неделя сутринта ще има места с температури около и малко под нулата, където ще има опасност от слани, но максималните температури слабо ще се повишат. Ще остане ветровито, но превалявания ще има главно в източните и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд.

В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време. И в понеделник сутринта ще има температури около и малко под нулата и опасност от слани, но през следващите дни и минималните температури ще се повишават. Все по-високи ще бъдат и максималните температури.

