Първи май по света: Шествия и сблъсъци в Деня на труда

Шествия, демонстрации и бурни протести на първи май по света. В Турция се стигна до сблъсъци между полиция и демонстранти. В Гърция е обявена 24-часова стачка. За защита правата на работещите се обявиха в десетки държави. А в Съединените щати избраха първи май и за да изразят недоволство от политиките на президента Доналд Тръмп.

Хиляди се включиха в традиционното първомайско шествие в Истанбул. Напрежението ескалира и се стигна до сблъсъци между служителите на реда и демонстранти. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне събралото се множество.

Има данни за пострадали и задържани. Властите в Истанбул бяха въвели строги мерки срещу струпването на хора в мегаполиса, демонстрациите в района на площад Таксим бяха забранени, което предизвика недоволство.

Фадиме Кан, жител на Истанбул: "Защо е затворен Таксим? Мястото ни, на работниците, е на площада. Нали той е наш, нали цялата страна е наша?! Защо Таксим е отделен от хората??

Мадрид, Малага, Барселона - част от испанските градове, в които имаше митинги за първи май. Демонстрантите се обявиха за достойно заплащане на труда и за защита на демократичните ценности.

"Тук сме, за да защитим условията, при които работим и да се борим за подобрения."

Долу ръцете от първи май - под този надслов се проведоха демонстрациите във Франция. Причината - през последните седмици Празникът на труда е в центъра на множество политически дебати, защото властта обмисля дали да не обяви деня за работен за определени отрасли.

"Важно е да покажем на децата си, че можем да се борим за това, в което вярваме, че колективните действия също могат да доведат до победа."

В Словения - в навечерието на празника на труда палят големи огньове. Това е местна традиция, свързвана с края на Първата световна война. През 1919 година група младежи направили голяма клада в чест на Дева Мария, която опазила живота им на фронта.



В Китай беше разпространен специален видеоклип с участието на президента Си Дзинпин, в който той пожелава на всички работници да бъдат "усърдни творци, смели в борбата" и да не забравят колко важен е "упоритият труд" зз богатство, щастие и успех.



