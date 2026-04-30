Кая Калас коментира разговора между Тръмп и Путин: Остават много въпроси без отговор

Телефонните разговори между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин оставят много въпроси без отговор, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика: „Разбира се, ние разбираме за тези телефонни разговори и след това, както знаете, винаги възникват много въпроси без отговор, като се има предвид, че Русия открито възхвалява героичната борба, която Иран води срещу Америка.“

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков вчера съобщи, че Путин и Тръмп са провели телефонен разговор, в който руският лидер е представил идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма. Освен това Путин е предложил временно спиране на огъня в Украйна за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война. Предишният телефонен разговор между Тръмп и Путин се състоя на 9 март - девет дни след началото на американско - израелските удари срещу Иран.