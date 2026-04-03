Около 71 км ще е дълга жп линията, планирана да свързва Ямбол с българо-турската граница при Лесово

Около 71 км ще е дължината на железопътна линия, предвидена за изграждане по трасето Ямбол - Елхово - Лесово при границата с Република Турция. Това се посочва в съобщение от пресцентъра на Областна администрация Ямбол.

Данни за напредъка по проекта са били поискани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с писмо от областния управител на Ямбол Биляна Кавалджиева-Димитрова.

В отговора на Националната железопътна компания се посочва, че прединвестиционните проучвания са приключили. Направен е анализ на съществуващото положение, трафик прогнози, както и финансово-икономически и екологични анализи.

Разгледани са три варианта за развитие на железопътната линия. Като най-подходящ е посочен този с приблизителна дължина малко над 70 км като са отчетени особеностите на релефа, техническите, икономическите и екологичните изисквания. В избрания вариант проектната скорост за пътнически влакове е до 160 км/ч, а за товарни - 120 км/ч.

Изграждането на нов жп преход при българо-турската граница също е част от проекта. Целта му е облекчаване на трафика през съществуващите направления.

Според предоставената от железопътната компания информация, към настоящия момент не са постъпили възражения от турската страна по отношение на избрания вариант, като се очаква последващо процедурно развитие от тяхна страна. Предстои НКЖИ да работи по изготвяне на идеен, а след това и на технически проект преди да се постъпи към същинската реализация на жп линията.

Темата за ново железопътно трасе на територията на област Ямбол беше коментирана през август 2025 г. от тогавашния заместник-министър на транспорта и съобщенията Любен Нанов при посещение в региона. Тя бе дискутирана и по-късно през октомври м.г. по време на тристранна среща на представители на България, Турция и Румъния в рамките на конференция на транспортната свързаност в Югоизточна Европа.

Проектът е част от подписан през 2023 г. между България и Турция меморандум за разбирателство, насочен към координирано развитие на железопътната инфраструктура.



