Окръжният съд в Бургас остави в ареста германеца, издирван от международните власти за педофилия

Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на 75-годишния германски гражданин Ханс Х. Той беше задържан преди дни при съвместна операция на българските и германските правоохранителни органи в карнобатското село Искра. Мярката е наложена с цел да бъде гарантирано присъствието му в производството по разглеждане на Европейска заповед за арест, издадена от съдия в Районния съд в Мюнхен.

Срещу мъжа са повдигнати обвинения за три престъпления, извършени през 2025 и 2026 година, свързани със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Съгласно германското законодателство за тези деяния са предвидени наказания „лишаване от свобода“ до 10 години за първото престъпление, до 3 години за второто и до 5 години за третото.

Съдът прие, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чужд гражданин без адресна регистрация в България. По данни по делото той се е укривал на територията на страната в продължение на няколко месеца.

Снимка: БНТ