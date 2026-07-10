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Прокуратурата в Бургас иска постоянен арест за германец, издирван за сексуално насилие над деца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Прокуратурата в Бургас иска постоянен арест за германец, издирван за сексуално насилие над деца
Снимка: БТА/Архив
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Германски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест за участие в организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца, беше задържан в Бургаска област.

Мъжът е открит при специализирана операция в района на село Искра, община Карнобат. Акцията е проведена след оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваното лице се укрива там. В операцията са участвали служители на Главна дирекция "Национална полиция", подпомогнати от полицаи от Областната дирекция на МВР – Бургас, в координация с германските власти.

По искане на Окръжната прокуратура в Бургас в съда е внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

Германският гражданин е обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест, издадена от съд в Мюнхен през април тази година. Той е разследван в Германия за предполагаемо участие в организирана престъпна група, свързана с разпространението на материали със сексуално насилие над деца.

Очаква се Окръжният съд в Бургас да разгледа днес искането на прокуратурата.

#искане за арест #германец #прокуратура в бургас

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