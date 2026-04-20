ИЗВЪНРЕДНО
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпревариха ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%

Олимпик Лион подхлъзна ПСЖ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
"Хлапетата" разклатиха шампионските амбиции на Парижани в Лига 1.

Олимпик Лион подхлъзна ПСЖ
Снимка: БГНЕС
Олимпик Лион постигна втора поредна победа в Лига 1 и съхрани шансове за участие в Шампионска лига и през следващия сезон. Футболистите Пауло Фонсека изненадаха Пари Сен Жермен с 2:1 в мач от 30-ия кръг.

Точни за „хлапетата“ на „Парк де Пренс“ бяха Ендрик и Афонсо Морейра, а за действащите шампиони точен бе Хвича Кварацхелия, докато Гонасло Рамош пропусна дузпа. Така отборът от Лион нанесе удар по шампионските амбиции на парижани, които пропуснаха да си върнат аванса от 4 точки на върха пред Ланс в борбата за титлата. Освен това победителите спряха успешната серия на играчите на Луис Енрике от два последователни успеха.

„Хлапетата“ се намират на четвъртото място с 54 точки, колкото има и третият Лил. От своя страна отборът от Париж остава на върха с 63. На 25 април (събота) Олимпик ще приеме Оксер, а три дни по-рано ПСЖ ще бъде домакин на Нант.

Гостите не се забавиха с повеждането в резултата. Още в 6-та минута Афонсо Морейра изведе Ендрик зад защитата, а той от малък ъгъл стреля силно, вкарвайки топката във вратата на Матвей Сафонов с помощта на гредата.

В 12-та минута руският вратар се прояви по-добре и спаси удар на Абнер Винисиус.

6 минути след това „хлапетата“ организираха контраатака, при която последва комбинация между Ендрик и Морейра. Последният се освободи от домакинската защита и също прати топката във вратата на Сафонов.

В 31-та минута домакините получиха дузпа. Ейнсли Мейтланд-Найлс фаулира Люка Ернандес. Зад топката застана Гонсало Рамош, но той пропусна от бялата точка.

Парижани засилиха натиска през второто полувреме. Хвича Кварацхелия пропусна добра възможност. В 75-та минута Усман Дембеле нацели гредата.

В 94-та минута актуалните първенци във френския елит стигнаха до желаното попадение, дело на Кварацхелия, но то дойде твърде късно.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Пари Сен Жермен #ФК Олимпик Лион

