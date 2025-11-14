Олимпия Милано лимитира Везенков и разочарова Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков не бе на нужното ниво и пропусна да осигури успеха на Олимпиакос, който претърпя разочарование в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Армани Олимпия Милано с 87:88 в среща от 11-ия кръг, изиграна в "Юнипол Форум". Селекцията на Йоргос Барцокас трябваше често да догонва в този мач, а във финалните акорди останаха на косъм от така желания обрат и италианците, които бяха водени от помощник-треньора Джузепе Поета, стигнаха до четвърти пореден верен ход в турнира на богатите и на свой ред спряха серията на своя съперник от три последователни успеха.

Спортист №1 на България за 2022 и 2024 година започна сред титулярите. Българският национал обаче бе лимитиран и за първи път от началото на сезона не успя да премине двуцифрения точков актив в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, като остана на крачка от това да отбележи ключова тройка в края. Крилото се отчете със скромните за неговите възможности 6 точки, 7 борби и 2 асистенции за 25 игрови минути. При стрелбата си той бе 1/4 от средна дистанция, 0/3 отвъд дъгата и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На сметката на "червено-белите" личат седем победи и четири загуби, като това ги поставя на четвъртото място във временното класиране, а отборът от Милано има шест успеха и пет поражения, което го поставя на седмата позиция. На 21 ноември (петък) Везенков и компания ще домакинстват на Париж, докато Олимпия ще приеме Апоел Тел Авив ден по-рано.

Откриващите минути се славеха с размяната на серии. Девин Букър, Армони Брукс и Куин Елис загатнаха за потенциала в нападение на домакините. Александър Везенков, Еван Фурние и Тайлър Дорси отвърнаха на предизвикателството, но италианците не останаха длъжни и съумяха да си издействат аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Брайънт Дънстън запали искрата за „червените“, които често наказваха гръцката защита в следващата десетка и двуцифрената разлика бе факт. Въпреки усилията, положени от Алек Питърс и Дорси, гърците останаха на крачка от обрата, а отборът от Милано се възползва от този факт и се оттегли в съблекалнята при 47:43.

Стрелбата зад дъгата влезе в действие за домакините на старта на третата част и си върнаха вкуса на двуцифрената разлика, особено чрез точния мерник на Брукс. Този път Питърс и Дорси не успяха да дадат нужния импулс на гърците, което отвори пътя на техните съперници към 11-точков актив след 30 минути игрово време.

Двамата обичайни заподозрени в този мач за „червено-белите“ напомниха за себе си при откриването на заключителната четвърт, в която с общи действия стопиха изоставането им само до минус 3. Леандро Болмаро и Елис върнаха спокойствието в италианските редици за момент. За пореден път Питърс и Дорси дадоха надежди на тима от Пирея, редуцирайки пасива им до 2 точки с 21 секунди, оставащи на часовника. Във финалните 13 Марко Гудурич трепна веднъж от наказателната линия за плюс 3 в полза на италианците. В ответното нападение Везенков не успя да порази целта зад арката и Стефано Тонут сложи край на интригата от наказателната линия с един успешен опит от фаула.

Алек Питърс се открои за "червено-белите" с 27 точки, 5 борби и 4 успешни шута зад арката. Тайлър Дорси се разписа с 25 точки, Еван Фурние завърши с 10.

Куин Елис регистрира 16 точки и 5 асистенции за Олимпия. Армони Брукс отбеляза 15 точки, Девин Букър приключи с 13, Брайънт Дънстън финишира с 10.