Оливер Солберг води преди последния ден на Рали Монте Карло

Оливер Солберг продължава да води в Рали Монте Карло, първи кръг от Световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки. Шведският пилот на Тойота финишира съботния ден с време 3:16:34.1 часа и има отлична възможност в неделя да се поздрави с краен успех в надпреварата.

Втори на тежкото трасе е Елфин Еванс с Тойота. Британецът е на 59.3 секунди зад Солберг. Трети до момента остава Себастиен Ожие. Деветкратният шампион, който защитава титлата си от миналия сезон, е на 1:25 минути зад лидера. Французинът е десеткратен победител в Монте Карло, където триумфира през 2025 година.

Руският пилот, участващ с български лиценз, Николай Грязин отпадна малко преди края на днешния ден.

Утре ще бъдат изминати още четири специални етапа в края на състезанието.